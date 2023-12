I nerazzurri vengono eliminati dalla Coppa Italia agli ottavi di finale: i rossoblù rimontano nei supplementari.

L’Inter inizia bene col tiro-cross di Asllani che viene respinto da Ravaglia coi pugni; il portiere italiano si ripete sulla conclusione anche di Klaassen. I nerazzurri insistono col destro di Asllani che termina in curva; il Bologna risponde col bellissimo tacco dell’ex Fabbian con palla che esce di poco. Alla mezz’ora l’estremo difensore del Bologna si supera sul tocco di Frattesi; la squadra di Inzaghi non dà seguito all’avvio assatanato ed il primo tempo termina 0-0.

Lautaro Martinez

Ad inizio ripresa Frattesi spreca una buona chance lisciando un bel traversone di Bastoni. Poco Urbanski manda in curva ma il Bologna c’è; i rossoblù sbagliano un disimpegno ma Arnautovic non concretizza un’ottima occasione. Al 64’ Urbanski devia la palla col braccio in area ed è calcio di rigore: dal dischetto Lautaro si fa ipnotizzare da Ravaglia, si resta sullo 0-0. Il capitano prova a farsi perdonare ma calcia alto; successivamente il mancino deviato di Carlos Augusto che per poco non si insacca. L’Inter cerca di evitare i supplementari ma Ravaglia devia in corner anche il tiro di Dimarco; 0-0 alla fine dei tempi regolamentari, si va ai supplementari.

Al 92’ Dimarco pennella sulla testa di Carlos Augusto il corner dell’1-0. Il Bologna sta meglio fisicamente e nel secondo supplementare staziona nella metà campo avversaria; il destro di Ndoye termina sull’esterno della rete. Al 112′ Zirkzee appoggia di tacco per Beukema che pareggia e 4 minuti dopo arriva addirittura il raddoppio di Ndoye sempre su assist di Zirkzee; il Bologna vince 2-1 ed elimina l’Inter dalla Coppa Italia.

