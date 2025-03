Due prestazioni complicate con la Nazionale e una pressione crescente: il difensore nerazzurro però può decisamente consolarsi.

Dopo due sfide complicate e che lo hanno fatto finire nell’occhio del ciclone con la Nazionale, Alessandro Bastoni è pronto a tornare in campo per difendere la maglia dell’Inter. La sua squadra, che continua a lottare su tutti i fronti, affronterà l’Udinese, ma i veri test per lui arriveranno con il derby di Coppa Italia e le successive sfide contro il Parma e il Bayern Monaco. Mentre l’Inter prosegue la sua corsa, Bastoni si conferma come uno dei pilastri più importanti del club, pronto a tornare protagonista.

Un valore di mercato da top player

Non sono solo le sue prestazioni sul campo a fare parlare, ma anche il suo valore di mercato che lo colloca tra i migliori difensori del panorama mondiale. Alessandro Bastoni è stato valutato 80 milioni di euro da Transfermarkt, cifra che lo posiziona al top tra i difensori insieme a William Saliba. Non solo: il difensore nerazzurro occupa il 23esimo posto nella classifica globale dei calciatori più preziosi, diventando il secondo “italiano” più caro dopo Lautaro Martinez. In Serie A, nessun altro difensore ha un valore paragonabile.

Bastoni tra i più preziosi giocatori del mondo

Nonostante la concorrenza agguerrita, Bastoni si conferma uno dei giocatori più pregiati a livello mondiale. A fianco del difensore nerazzurro, ci sono altri due interisti nella top 10 dei più costosi del nostro Paese: Nicolò Barella e Federico Dimarco. Ma la sorpresa arriva dalla sua posizione tra i giocatori classe 1999 più preziosi al mondo. Bastoni si piazza terzo, subito dietro a Declan Rice dell’Arsenal e Alexander Isak del Newcastle, due nomi di altissimo livello. La sua crescita continua a sorprendere, e il suo valore di mercato non smette di salire.

Leggi l’articolo completo La difficile settimana di Bastoni testimoniata da dati sconvolgenti , su Notizie Inter.