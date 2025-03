Lautaro pronto per il derby? La verità sul suo rientro potrebbe sorprenderti

Arrivano da Appiano Gentile a cadenza giornaliera gli aggiornamenti sulle condizioni del capitano nerazzurro.

Dopo l’infortunio ai flessori subìto nel corso della partita di Bergamo contro l’Atalanta, Lautaro Martinez sta mettendo tutto il suo impegno nel recupero. Il capitano dell’Inter sta lavorando duramente ad Appiano Gentile per tornare a disposizione di Simone Inzaghi il più velocemente possibile. Le sue condizioni sono monitorate costantemente dallo staff medico nerazzurro, e la speranza è che possa presto tornare a disposizione: ovviamente però si lavora affinché il suo rientro non comporti rischi di ricadute e per questo non si escludono scelte forti.

Il derby di Coppa Italia in bilico

La grande domanda è se Lautaro riuscirà a recuperare in tempo per il derby di Coppa Italia previsto per mercoledì prossimo. Secondo quanto riportato da Sky Sport, a inizio della prossima settimana si avrà una risposta definitiva sulla sua disponibilità per la sfida contro il Milan. Nonostante il recupero stia procedendo in modo positivo, la sua presenza nel derby rimane incerta, con i medici che vogliono evitare rischi inutili.

Il ritorno più probabile contro il Parma

Sebbene ci sia ancora una possibilità di vedere Lautaro in campo nel derby di Coppa Italia, l’opzione più realistica appare quella di vederlo nuovamente disponibile per la sfida contro il Parma. L’Inter ha bisogno della sua forza in attacco e il rientro contro una squadra come quella allenata da Chivu potrebbe consentirgli di recuperare al meglio in vista degli impegni più difficili. Il vero banco di prova arriverà con la partita di Champions League contro il Bayern Monaco, ma il capitano potrebbe essere in campo prima, per aiutare la squadra a collezionare quanti più punti possibile in campionato. Nel frattempo Inzaghi dovrà decidere chi schierare al fianco di Thuram domenica prossima contro l’Udinese.

