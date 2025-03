Zanetti lo ha citato: l’Inter può arrivare veramente a Romero?

Dopo le parole di Zanetti, l’Inter potrebbe sembrare vicina all’ex Juve ma c’è una sfida internazionale che potrebbe cambiare tutto.

La recente dichiarazione di Javier Zanetti, vice presidente dell’Inter, su Cristian Romero ha catturato l’attenzione di tutti. L’ex capitano nerazzurro ha parlato con toni entusiastici del difensore argentino, lodandone le qualità tecniche e caratteriali. Romero, classe ‘98 e campione del mondo con l’Argentina, è un talento che non lascia indifferente il club di Milano, ma la tempistica della dichiarazione ha sorpreso molti, dato che si è trattato di un’uscita piuttosto diretta in merito a un possibile interesse. Non è un mistero che i nerazzurri cerchino un difensore centrale, fino ad oggi questi sono i nomi maggiormente accostati al club.

L’interesse dell’Atletico Madrid su Romero

Nonostante l’apprezzamento dell’Inter, il difensore argentino sembra essere finito nel mirino di altri club prestigiosi. Stando a quanto riportato dal media spagnolo Relevo, infatti, non solo l’Inter è interessata a lui. Recentemente, l’Atletico Madrid ha fatto dei passi concreti per cercare di acquisire Romero, e il tecnico Diego Simeone lo ha messo tra i suoi principali obiettivi per il mercato estivo. La squadra colchonera ha un forte legame con il calcio argentino, come dimostrano i vari nomi in rosa come De Paul, Molina e Correa, ma Romero è considerato una priorità per rinforzare la difesa, grazie alle sue caratteristiche di marcatura aggressiva e velocità.

La situazione contrattuale e la concorrenza internazionale

Ciò che potrebbe fare la differenza nelle prossime settimane riguarda la volontà del Tottenham di cedere il giocatore. Attualmente, Romero ha un contratto con gli Spurs fino al 2027, ma il suo futuro potrebbe essere lontano da Londra. Con il corteggiamento da parte di squadre come Real Madrid, Manchester United e Paris Saint-Germain, la situazione si complica. Il Tottenham dovrà valutare se cedere il difensore, soprattutto considerando le offerte che potrebbero arrivare durante il mercato estivo.

Leggi l’articolo completo Zanetti lo ha citato: l’Inter può arrivare veramente a Romero?, su Notizie Inter.