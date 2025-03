Correa via dall’Inter: il Tucu può trovare finalmente continuità in una destinazione sorprendente

Dopo anni di alti e bassi, il futuro di Correa sembra finalmente scritto: la sua prossima destinazione potrebbe lasciare tutti a bocca aperta.

Arrivato per più di 30 milioni di euro dalla Lazio, Joaquin Correa ha fatto benissimo probabilmente solo contro l’Hellas Verona, e per di più in trasferta. Una coincidenza singolare, che mette in risalto quanto il rendimento dell’attaccante argentino sia legato a circostanze particolari e non a una costanza nel lungo periodo.

Un percorso segnato da alti e bassi

L’avventura del Tucu con la maglia nerazzurra era iniziata nel migliore dei modi, con una doppietta decisiva al debutto assoluto, il 27 agosto 2021. Lo scorso novembre, nello stesso stadio, ha vissuto un’altra serata brillante con un gol e due assist nella larga vittoria dell’Inter. Eppure, tra queste due serate da protagonista, la sua esperienza milanese è stata tutt’altro che esaltante: un’annata segnata dall’assenza per prestito al Marsiglia conclusa con 0 gol e 0 assist. Il suo trasferimento dalla Lazio, fortemente voluto da Inzaghi, non ha portato i frutti sperati. A parte le sporadiche fiammate contro il Verona, il suo impatto è stato piuttosto deludente. Nessuno mette in dubbio le sue qualità soprattutto tecniche ma sull’assenza di continuità non ci sono dubbi.

Nuova avventura, ma a condizioni diverse

In tre stagioni all’Inter, Correa ha collezionato 88 presenze e segnato solo 11 reti, un bottino troppo povero per chi doveva rappresentare un’alternativa credibile ai titolari. A peggiorare la situazione, un ingaggio elevato da 3,5 milioni netti a stagione, che ha reso difficile trovargli una nuova destinazione. Adesso, però, la sua avventura in nerazzurro è ai titoli di coda. A partire da luglio, saluterà Milano e, secondo Inter Live, potrebbe ripartire dal Genoa, club che ha mostrato interesse per il suo profilo. Perché l’operazione vada in porto, però, l’argentino dovrà rinunciare a una parte del suo stipendio. Una condizione che finora aveva sempre rifiutato, complicando i piani della dirigenza interista. Ora, però, sembra che la situazione sia finalmente arrivata a una svolta.

