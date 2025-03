Inter, il prossimo difensore sarà davvero un ex Juve? Il dubbio agita i tifosi

Un difensore ex Juve può davvero rinforzare l’Inter? La concorrenza è forte e il prezzo sale.

La stagione è ancora nel vivo, ma la dirigenza nerazzurra deve guardare avanti. Il pacchetto arretrato è destinato a subire cambiamenti, con Acerbi e de Vrij in una fase della carriera che impone riflessioni. La priorità resta trovare almeno un elemento di prospettiva, capace di inserirsi subito nei meccanismi di Inzaghi senza stravolgimenti tattici. Il mercato offre diverse alternative, con profili che rispondono ai requisiti tecnici e anagrafici imposti dalla società. Il preferito di Inzaghi sembra essere Isak Hien, ma le scelte non si limitano al difensore dell’Atalanta.

Concorrenza per un giovane talento

Negli ultimi mesi, vari nomi sono stati accostati ai nerazzurri. Jaka Bijol dell’Udinese ha perso posizioni nelle preferenze, mentre Sam Beukema del Bologna è considerato un’opzione concreta. Anche Oumar Solet, arrivato in Serie A dal Salisburgo, ha attirato l’attenzione per il suo impatto immediato. Tra le possibilità rientra anche Koni De Winter, giovane belga che il Genoa ha valorizzato dopo averlo prelevato dalla Juventus. Il difensore classe 2002 possiede le qualità per imporsi, e proprio per questo sta attirando l’interesse di molte squadre. L’Inter non è l’unica a monitorarlo.

Fabrizio Romano conferma la concorrenza

Il noto esperto di mercato Fabrizio Romano ha rivelato che l’Inter segue con attenzione De Winter, ma il difensore ha attirato anche l’interesse di altre società. In Italia, oltre ai nerazzurri, potrebbero inserirsi Napoli, Roma, Milan e Fiorentina. Dall’Inghilterra, il Tottenham sembra particolarmente interessato, seguito da Everton e West Ham. Anche due club tedeschi, Bayern Monaco e Borussia Dortmund, potrebbero farsi avanti. Il Genoa parte da una valutazione di circa 30 milioni di euro, ma il prezzo potrebbe salire oltre i 35 milioni. La Juventus, che detiene il 20% sulla futura rivendita, osserva con attenzione. L’Inter non si farà trovare impreparata e valuta tutte le alternative per il futuro della difesa.

