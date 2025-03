Inter, il nuovo attaccante può arrivare a zero, c’è solo da battere una foltissima concorrenza

Un attaccante di talento è pronto a liberarsi a zero, ma l’Inter dovrà affrontare una dura battaglia contro alcuni dei club più potenti d’Europa.

Con l’addio ormai certo di Correa e Arnautovic, la dirigenza nerazzurra studia le mosse per rinforzare il reparto offensivo. Mehdi Taremi, arrivato a parametro zero, non ha ancora convinto del tutto e la società sta valutando se aggiungere un altro profilo di spessore. L’iraniano ha fatto notizia però negli ultimi giorni. Intanto, nelle ultime settimane, sono emerse due possibili soluzioni per il futuro: la principale è il giovane Santiago Castro del Bologna.

Dieci club pronti all’assalto

L’Inter segue da tempo Jonathan David, il bomber canadese che si avvicina alla scadenza contrattuale con il Lille. Il canadese volendo è già libero di scegliere la prossima destinazione, e il suo profilo ha attirato l’attenzione di mezza Europa. I nerazzurri non sono gli unici a valutare il colpo: come riporta Inter Live, ben nove squadre si sono inserite nella corsa. In Serie A, la Juventus osserva con interesse, mentre all’estero il pressing arriva da big come Barcellona, Liverpool, Chelsea, PSG, Tottenham, Arsenal, Manchester United e West Ham. L’idea di ingaggiarlo senza pagare il cartellino scatena una competizione feroce, con il rischio che l’asta sui costi accessori renda l’affare proibitivo per alcuni club.

L’Inter può davvero permetterselo?

In un’intervista recente, David ha dichiarato di sognare il Barcellona, ma le difficoltà economiche dei blaugrana potrebbero complicare l’operazione. La Premier League sembra la destinazione più probabile, vista la disponibilità economica dei club inglesi. Il PSG, dopo aver chiuso per Kvaratskhelia, potrebbe affondare per completare un attacco già stellare. L’Inter monitora la situazione, consapevole dei limiti economici e della presenza di Lautaro e Thuram, che ridurrebbe il ruolo di un eventuale nuovo acquisto. I nerazzurri non parteciperanno a un’asta fuori controllo, ma nel caso in cui le condizioni fossero favorevoli, il colpo potrebbe diventare realtà.

Leggi l’articolo completo Inter, il nuovo attaccante può arrivare a zero, c’è solo da battere una foltissima concorrenza, su Notizie Inter.