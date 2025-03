Inter tranquilla su Inzaghi ma c’è un clamoroso piano B per le emergenze

L’Inter non ha dubbi su Inzaghi, ma uno scenario inaspettato potrebbe anche verificarsi: un piano segreto esiste già e il nome fa discutere.

Il percorso di Simone Inzaghi sulla panchina nerazzurra continua a essere oggetto di discussione. Con una stagione ancora in corso e obiettivi importantissimi da raggiungere, la società mantiene una linea chiara: nessuna fretta per il rinnovo. Il lavoro dell’allenatore viene apprezzato, ma ogni valutazione verrà fatta a tempo debito. Nonostante le tantissime voci, i dirigenti non hanno mai mostrato segnali di preoccupazione. La volontà di proseguire insieme sembra forte, ma l’Inter vuole evitare qualsiasi interferenza che possa distogliere l’attenzione dalla corsa ai trofei. Un atteggiamento prudente, soprattutto perché le richieste dall’estero non sono mancate e non mancano tuttora.

Le sirene dalla Premier e le mosse dei top club

Più di una squadra ha mostrato interesse per il tecnico nerazzurro. Il Chelsea aveva fatto un sondaggio prima di virare su Maresca, mentre il Manchester United ha valutato il suo profilo prima di concentrarsi su Amorim. Ora l’Arsenal sta monitorando la situazione, con l’idea di avere un piano di riserva qualora Arteta dovesse lasciare Londra. Inzaghi è visto come un allenatore capace di dare stabilità, e l’esperienza accumulata in Champions League aumenta il suo appeal. Nonostante le avances, l’Inter non sembra temere colpi di scena. Con 201 presenze in panchina, il tecnico è già entrato nella storia del club e ha la possibilità di scalare ulteriori posizioni nella classifica degli allenatori più longevi. Se decidesse di restare, potrebbe superare anche Trapattoni nel giro di una stagione.

Il possibile colpo di scena: il nome a sorpresa

L’idea di una separazione non viene presa in considerazione, almeno ufficialmente. Ma c’è un elemento che lascia aperta ogni possibilità: il finale di stagione. Un’eventuale flessione nei risultati potrebbe cambiare le carte in tavola e portare a scenari imprevisti. Il Corriere della Sera non esclude nulla e rilancia un nome pesante: Massimiliano Allegri. L’allenatore bianconero gode della stima di Marotta e ha già dimostrato di saper gestire squadre ambiziose con il 3-5-2, lo stesso modulo su cui l’Inter ha costruito i suoi successi recenti. Nessuna trattativa è in corso, ma se il rapporto con Inzaghi dovesse incrinarsi, Allegri potrebbe diventare più di un’idea.

Leggi l’articolo completo Inter tranquilla su Inzaghi ma c’è un clamoroso piano B per le emergenze, su Notizie Inter.