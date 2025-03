Inter, scelta a sorpresa in attacco? Spunta una variabile che cambia tutto

Lautaro Martinez out contro l’Udinese, ma la decisione su chi lo sostituirà potrebbe non essere quella attesa.

Domenica l’Inter scenderà in campo contro l’Udinese senza il suo capitano, un’assenza pesante che obbliga Simone Inzaghi a valutare alternative in attacco probabilmente non solo per la prossima partita. L’allenatore ha ancora qualche giorno per decidere, ma il ballottaggio è già iniziato. Marcus Thuram sarà ovviamente titolare, mentre resta da capire chi lo affiancherà. La scelta non è scontata, perché le opzioni a disposizione offrono caratteristiche diverse. Correa e Arnautovic sono in corsa per una maglia da titolare e anche il calendario gioca un ruolo importante: tre giorni dopo l’Udinese ci sarà il derby, una sfida che impone valutazioni attente sulla gestione delle forze.

Un precedente importante e un’intesa inaspettata

L’ultimo ballottaggio simile si è verificato a novembre, quando Lautaro fu costretto a dare forfait e Inzaghi scelse Correa per affiancare Thuram: lo fa notare la Gazzetta dello Sport. In quell’occasione, l’argentino ripagò la fiducia con una prestazione superlativa: un gol, due assist e una connessione sorprendentemente efficace con il compagno di reparto. La sintonia tra i due non è casuale, visto che già in estate, nell’amichevole contro il Chelsea, avevano mostrato un’intesa particolare. Anche il passato sorride a Correa: contro l’Udinese ha già lasciato il segno con una doppietta a San Siro nel 2021. Inzaghi tiene conto di questi fattori, senza dimenticare che il Tucu è stato l’unico attaccante a lavorare ad Appiano nei giorni scorsi, approfittando della sosta per affinare la condizione.

La variabile Arnautovic e una mossa per il derby

Nonostante il vantaggio iniziale di Correa, l’ipotesi Arnautovic resta concreta. L’austriaco ha dato segnali di crescita nelle ultime settimane, migliorando sia dal punto di vista atletico che realizzativo. La sua fisicità garantirebbe un’alternativa diversa contro l’Udinese, ma c’è un aspetto che potrebbe spingere Inzaghi a una scelta conservativa: il derby contro il Milan. Lautaro sta accelerando il recupero, ma la sua presenza dal primo minuto contro i rossoneri appare complicata. Se il capitano dovesse partire dalla panchina, avere un Arnautovic riposato potrebbe risultare fondamentale. Per questo, l’idea di risparmiare l’austriaco per la stracittadina diventa una possibilità concreta. A oggi, il piano sembra delineato: Correa favorito per l’Udinese, Arnautovic in rampa di lancio per il grande appuntamento del Meazza.

Leggi l’articolo completo Inter, scelta a sorpresa in attacco? Spunta una variabile che cambia tutto, su Notizie Inter.