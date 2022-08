Il club toscano vuole ampliare la rosa dopo la qualificazione conquistata alla Conference League.

La Fiorentina non si ferma all’entrata dell’ex Hellas Verona Antonin Barak e vuole perfezionare gli acquisti anche di Dimitrios Nikolaou e Nedim Bajrami. Entrambi questi ultimi sarebbero coinvolti in scambi: allo Spezia in cambio del difensore dovrebbe andare Nastasic mentre l’Empoli per il suo uomo più rappresentativo vorrebbe il ritorno di Zurkowski e l’attaccante Kouame.

IM_pallone_serie_A_2020

Entrambe le trattative sono ben avviate, lo riporta Sky Sport; i viola acquisterebbero a titolo definitivo i due mentre vanno trovate le formule delle trattative riguardanti le contropartite tecniche. Urge fare in fretta perché mancano pochi giorni alla fine della sessione di calciomercato; ricordiamo che Zurkowski ha giocato a Empoli in prestito nell’ultima stagione e che a Firenze non trova spazio.

