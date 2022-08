Il club viola non si è abbattuto dopo aver visto sfumare Giovani Lo Celso tornato al Villarreal ed è subito corso ai ripari.

La Fiorentina ha raggiunto un principio di accordo con l’Hellas Verona per l’acquisto di Antonin Barak: il ceco arriva in prestito per 1,5 milioni con diritto di riscatto fissato a 8,5 milioni che può diventare obbligo a determinate condizioni, lo riporta Sky Sport.

Antonin Barak

Ennesima cessione del club scaligero che in questa sessione ha lasciato partire anche Simeone, Casale, Cancellieri e Caprari. A lungo accostato al Napoli, Barak è invece finito a Firenze dove probabilmente giocherà in una posizione leggermente più arretrata, da mezzala. L’Hellas Verona starebbe pensando di sostituirlo con Josip Ilicic dell’Atalanta.

