Jovic sì o Jovic no? Questa è il dilemma in casa Fiorentina, l’attaccante non ha convinto e la società medita sul futuro.

L’attaccante è stato spesso fuori contesto e non ha mai veramente inciso come ci si poteva aspettare dal suo arrivo. Alla viola è arrivato a parametro zero e anche per questo una sua cessione potrebbe essere anche vantaggiosa per le casse. In quel caso poi la Fiorentina andrà a caccia del sostituto.

