Spesso e volentieri criticato, ma Dumfries è stato uno dei migliori in campo nella partita contro il Milan.

La sua miglior partita da quando è all’Inter ed è coincisa con la notte più speciale e che porta i nerazzurri in finale di Champions League dopo 13 anni. Per i quotidiani è un plebiscito, voti alti per lui e un 7.5 guadagnato arginando nella stessa sera Theo Hernandez e Leao. Più coperto e in aiuto a Damrian, si è sganciato poco ma è sempre rimasto lucido e concentrato.

