Leonardo Bonucci in un’intervista toccante ed emozionata per le sue 500 presenze alla Juve ha annunciato l’addio ai bianconeri nella prossima stagione.

Ancora un anno poi il percorso del 19 in maglia Juventus è terminato. Non lascerà il calcio, o almeno non dovrebbe: La Gazzetta dello Sport parla di un suo possibile anno all’estero prima di tuffarsi nella carriera da allenatore.

