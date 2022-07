Il club viola dopo diversi giorni di attesa ha potuto annunciare l’acquisto del nuovo terzino destro brasiliano.

La Fiorentina rende noto di aver acquistato Dodo, ecco le sue prime parole ai canali ufficiali del club viola. “Sono molto contento di essere alla Fiorentina e spero di fare un anno meraviglioso. Vengo da una situazione difficile in Ucraina ma darò il massimo per accontentare tutti i tifosi. Grazie Fiorentina per questa opportunità. Forza Viola“.

Il brasiliano è un terzino destro che arriva dallo Shakhtar Donetsk per un costo importante che ammonta a 14,5 milioni di euro più 3,5 milioni di bonus. l difensore ha firmato un quinquennale a 1,5 milioni a stagione, in rosa prenderà il posto di Odriozola che è tornato al Real Madrid per fine prestito.

