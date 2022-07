L’asso brasiliano del Paris Saint Germain respinge al mittente tutte le critiche e afferma di voler restare dov’è.

Dal Giappone dove il Paris Saint Germain sta svolgendo una tournée amichevole giungono le parole di Neymar Junior. Il campione brasiliano in mixed zone risponde alle critiche piovutegli addosso nella seconda parte della scorsa stagione e conferma di non voler cambiare squadra.

Champions League

“Finora la società non mi ha detto nulla ma io voglio restare qui. La verità è che non ho niente da dimostrare a nessuno. Le persone mi conoscono, sanno come sono e come gioco. Non ho niente da dimostrare. Amo giocare a calcio, mi rende felice”. In realtà la stampa francese ha parlato molto di come la società potrebbe essere scontenta dei suoi atteggiamenti in allenamento che non sarebbero sempre professionali.

