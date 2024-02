Le Uefa ha pubblicato il costo delle rose europee: la Juve è ottava con 890 milioni spesi, 300 milioni in più dell’Inter

La Juve è la squadra che ha speso di più per costruire la rosa in Italia. A rivelarlo è la UEFA, che ha pubblicato un report dal titolo The UEFA European Club Finance and Investment Landscape in cui ha analizzato le spese e gli incassi dei club europei nell’annata 2022/23. I bianconeri si piazzano in ottava posizione generale, con una spesa di 890 milioni, mentre l’Inter è al decimo posto, con 589 milioni spesi, quasi 300 in meno rispetto ai bianconeri. Gli altri club italiani nella top 20 sono il Napoli – spesi 445 milioni – e il Milan, con 336 che chiude la classifica.

Tra i club esteri il Manchester United è il più spendaccione: per la rosa i Red Devils hanno speso un miliardo di euro e 442 milioni. Anche Manchester City, Chelsea e Real Madrid hanno speso più di un miliardo di euro.

