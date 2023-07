La Juve motiva l’uscita dalla Superlega: «Divergenze con Real Madrid e Barcellona». La spiegazione data dal club bianconero

Nel comunicato diramato dalla Juventus sulla sua imminente uscita dalla Superlega si apprendono quelli che sono i motivi ufficiali del dietrofront bianconero.

«Juventus aveva reso noto di aver iniziato un periodo di discussione con Real Madrid e FC Barcelona (…) A seguito di tali discussioni, e tenuto conto di alcune divergenze sull’interpretazione degli accordi applicabili al Progetto Super Lega».

Come noto il club è in trattativa con la UEFA, logicamente avversa al progetto Superlega, per limitare le sanzioni dopo la violazione del settlement agreement.

