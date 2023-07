Pulisic: «Sono venuto al Milan per provare a vincere la Champions». Le dichiarazioni del nuovo acquisto rossonero

Christian Pulisic, in conferenza stampa, si è presentato come nuovo giocatore del Milan.

PRIMO IMPATTO – «Assolutamente sì, sono contento di essere qui e ho respirato un effetto wow al mio arrivo. Si respira la storia del club, si respira anche a Milanello».

PROVARE A VINCERE LA CHAMPIONS – «Sicuramente sì, è un altro motivo per cui sono venuto al Milan, per giocare la Champions League. Sono qui per giocare e aiutare la squadra a vincere trofei, portando tutta la mia esperienza avuta col Chelsea. Vincere la Champions è stato bellissimo e voglio riprovarci»

SCELTA MILAN – «Quando un club come il Milan ti chiama è ovvio che devi pensarci. Ho parlato con Pioli e ho avuto la sensazione che mi volessero tanto, per il ruolo e la posizione, ed è una bella sensazione. Come giocatore sono lusingato ed è uno dei motivi per cui sono qui»

SCELTA NUMERO 11 – «Il numero 11 era di Ibrahimovic, una leggenda, un fenomeno. Per me è un numero che piaceva»

GIOCATORI DEL PASSATO DA EMULARE – «Ci sono tantissimi grandi nomi da fare. Sono più giovane, ma posso dire Kakà e Ibrahimovic»

