Anche ieri in Campania i biancocelesti hanno fatto vedere di fare sul serio: gli uomini di Baroni hanno gli stessi punti dei nerazzurri. Nel pieno fervore della Serie A, un’imprevista svolta rischia di influire sul futuro immediato della Lazio. Una pedina importante per la squadra capitolina, non sarà sul terreno di gioco per lo scontro diretto contro l’Inter, la squadra guidata dall’ex tecnico Simone Inzaghi. Questa assenza aggiunge un ulteriore tassello al mosaico di sfide e strategie che caratterizzano il campionato italiano. Prima l’Europa Inter e Lazio arrivano alla sfida che si giocherà lunedì all’Olimpico di Roma in ottima forma: prima di pensare a questo big match però c’è da concentrarsi sulle rispettive partite europee. I nerazzurri saranno domani in Germania per affrontare i campioni del Bayer Leverkusen mentre i capitolini giovedì andranno in Olanda per fronteggiare l’Ajax nell’ambito dell’Europa League. La situazione Dopo la vittoria di ieri al Maradona, […]

