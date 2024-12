La Liga “avanza” per il talento rossonero: svelata la proposta e la risposta del Milan

La Liga è pronta a mettere le mani sul talento rossonero, svelata la proposta arrivata al Milan. Ecco la scelta della società.

Nel prossimo mercato, il Milan si concentrerà su due fronti: da un lato, la dirigenza lavorerà per rinforzare la rosa a disposizione di Fonseca con nuovi acquisti, dall’altro, dovrà fare i conti con le possibili uscite. La squadra ha bisogno di nuovi innesti per aumentare la competitività, ma alcune cessioni potrebbero essere inevitabili per alleggerire la rosa e risolvere eventuali problemi finanziari.

Uno dei giocatori che potrebbe lasciare il Milan è un elemento centrale del team, su cui la Liga avrebbe messo gli occhi. Secondo le ultime indiscrezioni, un club spagnolo avrebbe avanzato una prima offerta al Milan per il trasferimento del calciatore, dimostrando un forte interesse. La proposta, seppur iniziale, potrebbe aprire a nuove trattative e cambiare gli equilibri in casa rossonera.

La Liga “avanza” per il rossonero

Il Milan dovrà ora valutare attentamente l’offerta ricevuta dalla Liga. La decisione su una possibile cessione dipenderà anche dall’importanza del giocatore nella squadra e dalle necessità economiche del club. La dirigenza rossonera sarà chiamata a fare una scelta che potrebbe influire sul mercato in entrata, considerando anche le possibili alternative sul mercato per sostituire il calciatore.

Offerta dalla Spagna, come risponde il Milan?

Come detto il Milan prima di pensare ai nuovi acquisti, dovrà pensare a difendersi da attacchi esteri per i suoi big in rosa. A tal proposito emerge nelle ultime ore un tentativo in piena regola della Liga di soffiare al Milan uno dei suoi talenti. Il Valencia – scrive Calciomercato.com – aveva proposto un prestito fino a fine stagione, la dirigenza del Milan ha deciso di tenere Alex Jimenez in squadra. Il direttore sportivo, Geoffrey Moncada, ha già rifiutato l’offerta del club spagnolo, sottolineando la volontà del Milan di investire sul ragazzo e puntare su di lui come parte integrante del progetto tecnico. Il Milan crede nel futuro di Jimenez e non ha intenzione di lasciarlo andare, confermando la sua strategia di crescita e valorizzazione dei giovani talenti.

Moncada, Furlani e Scaroni

Un futuro promettente

Nonostante la giovane età, Alex Jimenez ha già dimostrato una personalità spiccata e una notevole maturità, come ha dimostrato nel suo esordio contro il Genoa. In quella partita, il giovane difensore si è trovato a dover sostituire un titolare di grande esperienza come Theo Hernandez, un compito non facile, ma ha risposto con grinta e determinazione, non lasciandosi sopraffare dalla pressione. Questa prestazione ha ulteriormente consolidato la sua posizione nella rosa del Milan, facendolo guadagnare la fiducia del tecnico Paulo Fonseca.

