Partita pazza Bayern Monaco-Darmstadt, in un turno di Bundesliga pieno di gol (29 questo sabato) ed emozioni. I bavaresi hanno vinto 8-0, con tutti i gol segnati nel secondo tempo.

Dopo un primo tempo fermo sullo 0-0 e con tre espulsi – Kimmich per il Bayern, Gjasula e Maglica per gli avversari – nella ripresa i bavaresi si scatenano: a segno Kane con una tripletta (e un gol segnato dalla sua metà campo), le doppiette di Sané e Musiala e poi Muller. Di seguito gli altri risultati di giornata.

Craziest football goal I’ve seen in years. From the middle of the pitch, Harry Kane for you.

pic.twitter.com/6b8NrEEt97

— Complaxes (@Complaxes) October 28, 2023