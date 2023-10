I nerazzurri non hanno intenzione di intervenire sul mercato a gennaio se non ci saranno altri problemi.

L’esperto di mercato Alfredo Pedullà su Sportitalia ha parlato della possibilità dell’Inter di acquistare il centravanti del Porto. “Mehdi Taremi piace molto all’Inter, il gradimento è assolutamente ricambiato dall’attaccante iraniano classe 1992 (compirà 32 anni il prossimo luglio) in scadenza di contratto con il Porto”.

A gennaio

“Ci sono stati contatti anche recenti con Taremi, lui vorrebbe già a gennaio come ha confermato il vice-ct iraniano Rezaei, ma l’Inter oggi intende seguire una strada diversa. Ovvero, nessun tipo di innesto a gennaio nel reparto offensivo, avanti con gli attuali quattro, compreso il vituperato Sanchez criticato aspramente con titoli inopportuni e a segno nell’ultima partita di Champions. Soltanto un calo di rendimento o contrattempi di altra natura potrebbero modificare lo scenario per gennaio abbastanza scandito”.

Alexis Sanchez

Scenari futuri

“Ovviamente Taremi resterà un obiettivo per luglio a zero, specialità della casa, nella speranza che l’iraniano completi la stagione a Oporto, sapendo che la concorrenza non manca e avendo comunque memorizzato il forte gradimento dell’attaccante verso i nerazzurri. Ma se il mercato di Taremi a gennaio resterà incerto, situazione comunque da verificare, le idee dell’Inter sul reparto offensivo (fiducia ai quattro specialisti attuali, in attesa del ritorno non lontano di Arnautovic) sono chiare”. Si parla di un possibile inserimento anche del Milan per gennaio: chiaramente in inverno servirà sborsare qualche milione di euro per convincere il Porto a lasciarlo andare.

