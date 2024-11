I nerazzurri diranno addio ad Arnautovic e Correa la prossima estate e quindi di almeno un’entrata nel reparto offensivo dovrà esserci. Nel mondo del calcio, la pianificazione è tutto. Mentre l’Inter si confronta con gli impegni attuali in Serie A e Champions League, la dirigenza nerazzurra ha già la mente proiettata verso il futuro. In particolare, si sta definendo una strategia per rafforzare l’attacco della squadra, con decisioni che potrebbero dare una nuova forma all’assetto offensivo dei nerazzurri già dalla prossima stagione. Il piano All’orizzonte della programmazione, l’attacco si conferma come fulcro delle attenzioni. Marcus Thuram e Lautaro Martinez rappresentano i pilastri su cui costruire un reparto avanzato ancora più incisivo e variegato. Mehdi Taremi s’inserisce come prima scelta alternativa, ma è chiaro che l’obiettivo è quello di alleggerire la rosa da elementi meno centrali, come Arnautovic e Correa, per fare spazio a nuove energie. I precedenti Sperando che l’iraniano […]

