I baschi, che inizialmente dovevano essere la cenerentola del girone, hanno impedito ai vice campioni d’Europa di giocare il loro calcio.

La Real Sociedad vince il girone di Champions League dopo essere partita dalla quarta fascia: è quanto emerge anche dal pareggio di San Siro di ieri sera. L’Inter non è mai riuscita ad essere pericolosa verso la porta di Remiro, il tiro di Mkhitaryan è avvenuto a gioco fermo visto che il cross di Sanchez era avvenuto a palla già uscita.

La gara

Il Corriere dello Sport sottolinea i meriti della squadra di Alguacil che ha avuto il possesso palla per la grande maggioranza del match: è stato un possesso palla sterile per via della difesa dell’Inter (che forse ha anche deciso di concederglielo) ma soprattutto per via del fatto che il pareggio era un risultato molto gradito. Ieri è stata la prima volta che i nerazzurri non hanno segnato neanche un goal in stagione. La squadra di Inzaghi, quando in possesso palla, ha provato ad esasperare la costruzione dal basso per cercare di far scoprire gli avversari ma la missione è fallita. Serviva essere molto cinici in contropiede, specie alla fine del primo tempo, quando cioè sono aumentate le occasioni da rete.

Lautaro Martinez

Maledizione basca

L’Inter quindi dovrà prepararsi a due big match negli ottavi di finale: la Real Sociedad l’ha ipnotizzata sia all’andata che al ritorno. Tardivi i cambi di Inzaghi che tra l’altro forse non avrebbe dovuto far uscire Marcus Thuram.

