Balotelli: «Rigore in Inter Udinese? Netto, Lautaro? Pochi più forti di lui» Le parole di Super Mario a Tv Play

Intervistato da Tv Play, Mario Balotelli, ha parlato di Inter e di Lautaro Martinez:

«Rigore dato all’Inter contro l’Udinese? È rigore. Lautaro non sono sicuro se ci arrivi, ma il centrale è sicuro che non ci arrivi. È stato anche esperto Lautaro, perché mi butto se mi tirano la spalla e non sono sicuro di arrivare sul pallone. Quante volte non mi hanno dato questo tipo di rigore? Tantissimi, ma mi sono preso anche dei rigore che non c’erano. Ci dovrebbe essere un metro di giudizio. L’Inter gioca bene ed ha calciatori fortissimi. Lautaro? È veramente forte, vedo davvero pochi attaccanti più forti di lui. Lautaro lo metto davanti a Lewandowski. Tra Osimhen e Lautaro? Sarebbe fenomenali se giocassero insieme. Il miglior attaccante degli ultimi tempi è sicuramente il Benzema del Real Madrid. Suarez del Liverpool e del Barcellona o Zlatan Ibrahimovic dell’Inter? Mi prendo Suarez, lui era veramente incredibile. Quale Ibra mi prendo tra quello di Juve, Inter e Milan? Quello dell’Inter»

