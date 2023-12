L’amministratore delegato dell’Inter Beppe Marotta si è detto molto fiducioso per quel che riguarda il prolungamento del vincolo del capitano.

Beppe Marotta ha parlato a SportMediaset poco prima della gara poi pareggiata 0-0 contro la Real Sociedad; si inizia ovviamente parlando del turnover. “Siamo nel calcio moderno, ogni squadra deve allestire una rosa importante dal punto di vista qualitativo. Io parlerei di titolari e cotitolari, con giocatori che partono dalla panchina che possono risultare fondamentali”.

Sulle ultime dichiarazioni di Lautaro che firmerebbe il rinnovo anche domani

“Questa è una dichiarazione d’amore per l’Inter che ci mette nel mood positivo e ci mette sereni per quando andremo a trattare, sapendo che abbiamo di fronte un grande professionista che ha voglia di rimanere all’Inter. Il suo rinnovo? Vedremo se chiuderemo prima dell’anno solare, ma non ci sono problemi”. Si parla di un rinnovo fino al 2028 con uno stipendio di 7 milioni a stagione più bonus che farebbero arrivare la cifra a 8.

Un rischio giocare senza Lautaro?

“No, perché contiamo su un gruppo che ha valori diversi come giusto nello sport di squadra ma ai quali è giusto far indossare questa maglia. Le scelte del mister sono dettate dalle condizioni, dal calendario compresso, per me è una scelta giusta. Thuram è stata una bella intuizione di Piero Ausilio, noi lo abbiamo supportato e siamo tutti felici. Ha grandi potenzialità e recitare un ruolo ancora più importante rispetto a quanto sta facendo”.

