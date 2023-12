Il Copenhagen festeggia l’approdo agli ottavi di finale di Champions League con una birra gratis a tutti i tifosi

Vittoria storica per il Copenhagen, che contro il Galatasaray ieri sera ha ottenuto la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League per la prima volta per la squadra danese.

FC København are obviously in the mood to celebrate – they’ve just announced free beer for fans in the stadium pic.twitter.com/z7YMPHi2nQ — Football In Denmark (@footballinDK) December 12, 2023

Per l’occasione a fine partita per festeggiare la società ha deciso di offrire una birra a tutti i tifosi presenti allo stadio. Un gesto ben apprezzato per festeggiare lo storico traguardo.

