La gara inizia a ritmi subito alti e la Real Sociedad va vicinissimo al goal per 3 volte nei primi 4 minuti. Sommer blocca il colpo di testa di Brais Mendez, poi Barrenetxea colpisce il palo ed infine lo stesso Brais Mendez porta in vantaggio gli spagnoli al 4’ dopo un clamoroso svarione difensivo di Bastoni. L’Inter soffre tremendamente il pressing alto degli spagnoli ma col passare dei minuti riesce a prenderne le misure. I nerazzurri provano a reagire col colpo di testa di Arnautovic che però termina molto lontano dallo specchio. La squadra di Inzaghi è irriconoscibile nel primo tempo, sempre seconda su ogni pallone e mai pericolosa in attacco; nei primi 45 minuti si registrano 0 tiri in porta e 1 fuori dallo specchio. Padroni di casa vicino al raddoppio prima con l’incornata di Le Normand che termina alta di poco e poi col mancino di Kubo respinto da Sommer; 1-0 all’intervallo.

Pronti via e la punizione di Brais Mendez viene respinta in tuffo da Sommer; lo svizzero si supera poco dopo sul colpo di testa a botta sicura di Oyarzabal. Dopo l’ora di gioco Barella viene espulso ingiustamente dall’arbitro che poi dopo un on-field review cambia decisione; successivamente Merino colpisce la traversa di testa. L’Inter avrebbe anche pareggiato all’80’ con Thuram ma l’autore dell’assist, Carlos Augusto, partiva da posizione di fuorigioco; si resta sull’1-0. All’87’ Lautaro Martinez, anonimo fino a quel momento, si avventa sul tiro-cross di Frattesi e lo scaraventa in rete per l’1-1 finale.

