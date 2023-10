Cristiano Ronaldo e compagni hanno ottenuto la qualificazione ad Euro 2024 per merito di un gruppo completamente rinato

La nomina di Martinez, ex CT del Belgio chiamato per sostituire l’esonerato Fernando Santos dopo la deludente prestazione nel mondiale in Qatar, ha sicuramente portato una ventata d’aria fresca tra le fila della FPF, la Federcalcio Portoghese, e i risultati si vedono: primo posto nel proprio girone di qualificazione a punteggio pieno. Sono infatti 24 i punti conquistati in 8 partite, con 32 reti segnate e solo 2 subite. Miglior attacco del torneo e seconda miglior difesa, dietro solo alla Francia, che ha concesso solo 1 gol. Statistiche clamorose che dimostrano l’impatto immediato dell’allenatore nativo di Balaguer.

Il Portogallo sembra completamente un’altra squadra rispetto a quella vista in Qatar. Il gruppo da l’impressione di essere sicuramente molto compatto. Il rapporto con Joao Felix e Cancelo è stato completamente ricucito e Cristiano Ronaldo è tornato ad essere al centro del progetto. Si può dire che il giocatore attualmente in forza all’Al Nassr stia vivendo una seconda giovinezza: 9 gol e 1 assist in otto partite. Inoltre, grazie alla doppietta segnata nell’ultima partita contro la Bosnia-Erzegovina, Ronaldo ha superato il norvegese Erling Haaland nella classifica dei gol segnati nel 2023, diventando così colui che ha segnato più reti in quest’anno solare, con 40 realizzazioni in 43 match disputati e trovando la sua 127° rete con il Portogallo. È il miglior marcatore europeo di sempre in nazionale. Martinez ha anche avuto la fortuna di disporre di giocatori molto versatili e facilmente adattabili al suo stile di gioco. Ogni pedina del suo scacchiere ha sì un ruolo definito, ma possiede anche una grande libertà di movimento per costruire al meglio l’azione. I Lusitani hanno così strappato il pass per Euro 2024, e ora vogliono continuare a regalare emozioni ai propri tifosi anche nella fase finale del torneo che si disputerà la prossima estate in Germania. Sulla carta i portoghesi sono tra le nazionali favorite per la vittoria finale, ma l’ultima parola spetta sempre al campo.

