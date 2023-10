Il difensore dell’Inter Benjamin Pavard ha vissuto una serata da sogno ieri coronata dalla fascia di capitano sul suo braccio.

Benjamin Pavard ha segnato la sua prima doppietta in nazionale ieri sera durante l’amichevole contro la Scozia; ecco le sue sensazioni ai microfoni dei canali ufficiali della federazione francese. “Abbiamo avuto un primo quarto d’ora complicato, abbiamo preso questo gol ingenuo ma poi abbiamo reagito bene. Penso che sia una bella vittoria. Naturalmente siamo già qualificati per l’Europeo, ma non abbiamo preso alla leggera questa partita, l’obiettivo è stato raggiunto”.

“Il mio ritorno a Lille? Mi sono sentito molto bene, mi ha davvero toccato ed è un piacere tornare al Nord. Oltrettutto è il mio primo gol qui, non avevo mai segnato quando giocavo al Lille, quindi mi fa molto piacere e spero di continuare così. I miei due gol? Li devo guardare meglio, li ho rivisti velocemente. Il primo è su un corner di Griezmann, la prendo benissimo. Il secondo è su un cross di Mbappé dove mi sono inserito bene. Mi ha reso felice soprattutto avere la fascia al braccio qui a Lille, mi sta a cuore perché è un club che significa molto per me“.

Il difensore invece a Tf1 si è tolto qualche sassolino riguardo al suo cambio ruolo. “La mia posizione da centrale? Non ho avuto alcuna pressione, sono più chiacchiere giornalistiche che vogliono fare pressione. Sono sicuro di me, del mio lavoro, ho fatto tante buone prestazioni dal mio arrivo all’Inter. Mi trovo bene in questo ruolo. Il mio allenatore si è fidato di me in questo ruolo e tutti hanno visto che il mio ruolo è questo, spero di avere altre chance“.

