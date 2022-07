Prosegue senza eccessiva fretta la campagna acquisti del club campano, è stato raggiunto l’accordo per un vecchio obiettivo.

La Salernitana e la Sampdoria hanno raggiunto l’intesa per il trasferimento in granata dell’attaccante Federico Bonazzoli: ai blucerchiati andranno 4,5 milioni di euro, lo riporta Sky Sport. Bonazzoli ha giocato in prestito proprio nella squadra di Davide Nicola contribuendo nell’ultima stagione ad una salvezza miracolosa; adesso l’accordo prevede un trasferimento a titolo definitivo.

Il club campano però vorrebbe comprare anche un altro attaccante: gli obiettivi sono Maupay del Brighton e Piatek dell’Hertha Berlino. Per il primo il club detentore del cartellino chiede tanto nonostante la scadenza del contratto nel 2023, il secondo non è stato riscattato dalla Fiorentina dopo gli ultimi mesi di prestito.

