I rossoneri hanno fatto quello che andava fatto ma ancora non si conoscono i pensieri del club belga sull’ultima offerta.

Il Milan aspetta di conoscere la risposta del Bruges all’ultima proposta recapitata per Charles De Ketelaere: i rossoneri sono fermi a 30 milioni più 2 di bonus e non intendono andare oltre.

Nel frattempo la squadra belga non convoca il trequartista per gli impegni ufficiali; il Milan lo considera una priorità assoluta al momento ma vorrebbe una risposta in questi giorni per poi far sbarcare il ragazzo in Italia entro la fine di questa settimana. Siamo quindi al dentro o fuori, se l’offerta verrà rifiutata Maldini e Massara punteranno su Hakim Ziyech del Chelsea. Sky Sport riporta che c’è stallo anche su Renato Sanches che non ha ancora deciso se giocare a Milano o a Parigi.

