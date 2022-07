I biancocelesti non riescono a trovare l’accordo col club spezzino e quindi valutano altre alternative; non sembra esserci fretta.

La Lazio cambierà totalmente il reparto dei portieri per la prossima stagione: al momento sono andati via Reina e Strakosha ed è entrato il solo Maximiano. L’obiettivo principale di Lotito e Tare era Ivan Provedel dello Spezia ma la trattativa non procede bene al contrario di quanto sembrava qualche giorno fa.

Claudio Lotito

Il Corriere dello Sport racconta di come il bianconero abbia cercato di facilitare il trasferimento rifiutando una proposta di rinnovo e l’impiego in un’amichevole, tutto inutile, l’accordo non si trova e quindi viene impiegato nella gara successiva dal suo club. Ora i biancocelesti sembra possano virare su uno tra Sportiello e Silvestri.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG