L’esterno destro potrebbe valorizzarsi in questo finale di stagione e poi essere sacrificato dai nerazzurri per esigenze di cassa.

L’Inter in vista della prossima stagione avrà bisogno di una cessione eccellente per finanziare diverse operazioni in entrata; insomma nulla di diverso rispetto a quanto accaduto nelle ultime stagioni.

L’indiziato

Anche 12 mesi fa suppergiù si pensava ad una cessione di Denzel Dumfries: l’olandese è molto apprezzato in Premier League e quest’anno ci sono altri 2 indizi che alimentano le vecchie voci. Dopo i primi incontri per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2025 è infatti emersa una forbice piuttosto ampia tra domanda e offerta. In caso di mancato prolungamento occorrerebbe cederlo in estate per ricavare ancora una cifra significativa. Inoltre, quello che l’anno scorso veniva considerato il suo erede, è stato effettivamente acquistato poche settimane fa. L’Inter spera che faccia un buon finale di stagione e che disputi un ottimo Europeo così da monetizzare il massimo possibile.

L’alternativa

Se effettivamente Dumfries venisse ceduto, si parla comunque di non meno di 35 milioni di euro, ad Inzaghi non basterebbero i soli Buchanan e Darmian. Quest’ultimo preferisce giocare braccetto e anche il piacentino gradirebbe un profilo dalle caratteristiche più offensive. Secondo Tuttosport a Piero Ausilio piace tantissimo Emil Holm: quinto dello Spezia che in questa stagione sta giocando all’Atalanta. In realtà solo nelle ultime settimane ha iniziato a scendere in campo regolarmente: la Dea vanta un diritto di riscatto a 8,5 milioni esercitabile eventualmente a fine stagione.

L’articolo La storia si ripete: il possibile partente è Dumfries, per sostituirlo Ausilio punta Holm proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG