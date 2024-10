Alvaro Morata si racconta in una forma decisamente diversa da quella a cui siamo soliti assistere. Nelle sue parole la ragione dell’addio. Il calcio non è solo quello che si vede la domenica sui campi di mezza Europa. Il calcio è fatto da uomini, persone, che hanno un vissuto spesso silenzioso di cui nessuno conosce i più profondi segreti e pensieri. E’ il caso di Alvaro Morata, neo acquisto del Milan. Dal ritiro della Nazionale spagnola il 7 rossonero si racconta senza veli all’emittente radiofonica Cope. Ne emerge un Morata inedito che, a sorpresa, svela anche il motivo del suo addio a un calcio che ha segnato il suo percorso professionale. Morata: subito eroe di San Siro Era il 17 agosto e, in una Milano calda e torrida, Alvaro Morata faceva il suo debutto con la maglia del Milan a San Siro. Quel giorno il debutto avvenne nella ripresa, nel […]

