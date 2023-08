L’Al-Nassr vince la UAFA Cup, la coppa dei campioni araba per club: decisivo Cristiano Ronaldo con una doppietta

Si è giocata oggi la finalissima della UAFA Cup, la Coppa dei campioni araba per Club, che ha visto l’Al Nassr di Ronaldo superare per 2-1 in rimonta i rivali dell’Al Hilal.

Decisivo CR7, autore di una doppietta tra il finale di secondo tempo e il primo tempo supplementare. Due gol che hanno ribaltato l’iniziale vantaggio filmato da Michael Richard.

