Si fa sempre più intricata la vicenda relativa a Marcelo Brozovic: l’Al Nassr non molla la presa sul calciatore dell’Inter

Continua il pressing da parte dell’Al Nassr per convincere Marcelo Brozovic, dopo i primi rifiuti provenienti dal calciatore dell’Inter. Sulle tracce del centrocampista croato anche il Barcellona che però non ha ancora presentato alcuna offerta ufficiale ai nerazzurri.

Sportitalia fa il punto della situazione: «Il caso Brozovic assume nuovi contorni, soprattutto in relazione al corteggiamento insistito dell’Al Nassr nei confronti del centrocampista dell’Inter. La delegazione del club saudita si trova infatti ancora in Croazia, e dopo il rifiuto della giornata di ieri da parte del croato a presenziare al meeting, sperano di avere la possibilità di illustrare il proprio progetto economico e sportivo a Brozovic. Sul fronte Barcellona c’è la costante attesa (forti della preferenza del diretto interessato), legata alle operazioni in uscita che potrebbero consentire ai blaugrana di presentarsi dall’Inter con una prima proposta formale che al momento dalla Catalunya no hanno ancora la possibilità di fare».

L’articolo L’Al Nassr insiste per Brozovic: delegazione saudita in Croazia per convincerlo proviene da Inter News 24.

