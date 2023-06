Il famoso agente FIFA Tullio Tinti è stato oggi nella sede dell’Inter per parlare coi dirigenti di diversi suoi assistiti.

Tullio Tinti ha parlato ai cronisti presenti dopo l’incontro con i dirigenti dell’Inter; ecco quanto dichiarato. “Siamo alle fasi finali per Bastoni, nei prossimi giorni troveremo la maniera per fare bene le cose: siamo in dirittura d’arrivo. Inzaghi? Ha fatto vedere di essere un grande allenatore, quindi è giusto che sia gratificato per quello che ha fatto”.

Giorgio Scalvini

“Scalvini? E’ un giocatore talmente importante che tutte le squadre europee sono interessate: è giovane, ha tempo per fare tutto. Audero-Inter? E’ un portiere che ha dimostrato di avere tanta qualità, è attenzionato dall’Inter e anche da altre squadre. Lui primo o secondo? Sono argomenti che ancora non si sono affrontati, può fare il primo o il secondo con serenità perché è forte, italiano e giovane. Bonazzoli? Sarebbe il suo sogno, io ne sarei felice perché è cresciuto nel settore giovanile, è un talento e sarebbe una bella cosa“.

