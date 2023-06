L’esperto di mercato Fabrizio Romano sostiene che il club londinese non sia interessato all’estremo difensore camerunese.

Il Chelsea potrebbe mettere i bastoni tra le ruote all’Inter cercando Trubin dello Shakhtar Donetsk, obiettivo dei nerazzurri in caso di cessione di Onana. Fabrizio Romano ne ha parlato in un video sul suo canale YouTube. “L’interesse del Manchester United per Onana è concreto, vedremo se faranno un’offerta nei prossimi giorni, molto dipende anche da De Gea”.

Andre’ Onana

“Ma lo United è lì, i contatti ci sono: i Red Devils fanno sul serio per Onana, ma ancora non c’è stata un’offerta ufficiale. Il Chelsea ha un’idea diversa: stanno pensando seriamente di mettere Kepa come portiere e comprarne uno che crei competizione. Ad esempio Trubin, che anche l’Inter sta considerando come opzione se Onana parte“.

