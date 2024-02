LaLiga: il Real Madrid pareggia il derby contro l’Atletico: segna Brahim Diaz, pareggia nel finale Llorente

Il Real Madrid pareggia il Derby contro l’Altetico e rimane in testa a LaLiga, ma solo a +2 dal Girona. Apre le danze della stracittadina della capitale spagnola l’ex Milan Brahim Diaz, al termine di una serie di rimpalli nell’area dei colchoneros, che conclude con un buon controllo e conclusione da pochi passi. Nella ripresa il VAR toglie il gol del pari a Saul per posizione di offside prima del gol nel finale dell’ex Marcos Llorente per il pareggio.

La prossima settimana la squadra di Ancelotti dovrà affrontare il Girona nello scontro diretto, con la squadra rivelazione del campionato che, in caso di vittoria, potrà di nuovo sorpassare le Merengues.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG