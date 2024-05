Il trequartista turco ha rivelato di essere stato vicino ai rossoneri la scorsa estate.

Arda Guler nel corso di un’intervista rilasciata a Kafa Sports ha confermato che il Milan lo aveva cercato con una certa insistenza prima che fosse ufficializzato il suo passaggio al Real Madrid. “C’erano offerte da PSG, Bayern, Barcellona, ​​Inter, Milan… Quando mio padre mi ha chiamato e mi ha detto che il Real Madrid era interessato, mi sono emozionato, ero molto felice. Fin da piccoli molti bambini sognano di giocare nel Madrid, il club più grande del mondo. Sono come una famiglia e mi hanno proposto un progetto a lungo termine. Appena ci siamo seduti al tavolo, abbiamo deciso velocemente. Il Real Madrid mi ha detto che Modric mi avrebbe aiutato: sono rimasto molto colpito, perché è un giocatore incredibile ed è ancora molto importante. Cerco di imparare più che posso”.

Florentino Perez

La ricostruzione

Il Real Madrid lo ha pagato la scorsa estate 20 milioni più 10 di bonus, al Fenerbahçe spetterà anche una percentuale del 20% su un’eventuale futura rivendita.

Nuove indiscrezioni

Il turco non ha giocato molto nella prima parte della stagione e anche adesso il suo minutaggio non è granché anche se è maggiore rispetto ai primi tempi. Nei mesi scorsi l’ex Fenerbahçe è stato accostato nuovamente al Milan proprio per questo: i rossoneri avrebbero potuto ripetere l’operazione Brahim Diaz. I rapporti tra i due club sono ottimi e questo aveva alimentato le voci. Chiaramente nessuno può sapere cosa riserverà il futuro, ora le voci sembrano scemate.

