Il difensore del Milan Matteo Gabbia ha rilasciato una lunga intervista in cui ha confermato ancora una volta il suo attaccamento ai colori rossoneri.

Matteo Gabbia al podcast Unlocker Room – The Rossoneri Podcast ha parlato del suo ritorno al Milan dopo il prestito al Villarreal. “Io penso che non sia cambiato più di tanto. Ho fatto un lavoro su di me, su quelli che erano difetti o su cosa perdevo delle energie. Penso di aver migliorato la cura di alcuni particolari nel lavoro: non è sempre lavorare di più ma forse per me era lavorare meglio ma meno. Alcune volte quando non giochi vuoi fare vedere che ci sei, vuoi allenarti di più per essere pronto ma non sempre questa è una cosa positiva. Sono riuscito a trovare una comfort zone più sicura per me dal punto di vista di allenamenti e di organizzazione della settimana: in Spagna ho giocato di più e non è una cosa banale, ho avuto più continuità. Sono tornato qui e ho avuto più continuità, giocare con costanza ti aiuta”.

Matteo Gabbia

Il legame coi rossoneri

“Per me è come se non fossi più andato via, tante volte sentivo i ragazzi italiani con qui c’era un rapporto quotidiano. Qualche volta anche i ragazzi stranieri. Da quel punto di vista è come non essere mai andato via perché sapevo quello che succedeva, come stavano i ragazzi, le partite le vedevo tutte quando c’era la possibilità. Sono sempre legato al Milan anche perché sono tifoso e quindi sono contento di vederlo. Come vivevo le partite da tifoso? Sicuramente in maniera differente, con più trasporto, come se fossi un infortunato a casa… Adesso vedo le partite del Villarreal quando gioca ma non ho le stesse sensazioni di quando vedevo quelle del Milan”.

L’articolo Gabbia: “Non penso che il mio rendimento sia cambiato tanto da prima del prestito, ecco cosa ho migliorato” proviene da Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG