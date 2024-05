L’attaccante olandese può diventare ben presto oggetto di un’asta internazionale: i nerazzurri si stanno defilando ma restano tante le squadre su di lui.

Joshua Zirkzee si accinge a diventare il pezzo pregiato del calciomercato: si parla di cifre che spaziano ai 40 ai 60 milioni. L’olandese non sembra attratto da un ritorno al Bayern Monaco per via della presenza di Harry Kane; i bavaresi sono gli unici che possono comprarlo per 40 milioni senza negoziare col Bologna per via di accordi pregressi. Anche in caso di cessione a terzi i tedeschi sarebbero felici visto che gli spetta una percentuale del 40% sulla rivendita.

I piani di Giuntoli e l’insidia londinese

La Juventus, secondo la Gazzetta dello Sport, a prescindere da chi sarà il nuovo allenatore, vorrebbe posizionarlo alle spalle di Dusan Vlahovic in un 4-2-3-1. Per farlo bisognerebbe monetizzare d avari addii e sperare che arrivino offerte per Milik e Kean. Una carta da giocare molto importante potrebbe essere il possibile arrivo di Thiago Motta sulla panchina dei bianconeri. L’Arsenal nutre interesse da tempo e vorrebbero “vendicarsi” dello scippo che la Juventus le fece quando stava trattando proprio Vlahovic. L’olandese però potrebbe preferire restare in Italia.

Le armi dei rossoneri

Il Milan è la squadra che per prima ha iniziato a seguire Zirkzee e, cosa non da poco, può investire grosse cifre (forse non per intero quanto richiesto) sin da subito senza bisogno di fare cessioni. C’è poi il discorso relativo al cartellino di Alexis Saelemaekers che è valutato circa 10 milioni: il belga sta ben figurando al Bologna e potrebbe restarvici.

