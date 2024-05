L’ex allenatore Arrigo Sacchi si erge a difesa dell’attuale tecnico rossonero.

Arrigo Sacchi sulla Gazzetta dello Sport ha espresso il suo punto di vista sulla questione nuovo allenatore del Milan. “Ho letto che, per prendere il posto di Pioli, circolano i nomi di Lopetegui, Fonseca, Galtier, Gallardo, Tedesco, Van Bommel, De Zerbi. Tecnici che conosco e per i quali nutro un profondo rispetto. Tuttavia, al di là del curriculum di ognuno, mi sembra che non si sia tenuto in considerazione un aspetto fondamentale. Il fatto che se per un giocatore straniero è complicato inserirsi nel calcio italiano, per un allenatore lo è ancora di più”.

Stefano Pioli

Il consiglio

“Perché non tenere Pioli? Io credo che la sua esperienza al Milan sia tutto sommato positiva. Ha vinto uno Scudetto e la società aveva speso meno delle avversarie. In quell’occasione ha stupito tutti e ha divertito il pubblico. In questa stagione, se tutto andrà bene, si piazzerà al secondo posto in campionato: significa che solo l’Inter ha fatto meglio. Io credo che Pioli meriti rispetto per quello che ha dato al Milan e per il modo in cui si è comportato”.

I motivi di un’eventuale riconferma

“Mi sembra che la sua conferma non sarebbe un ripiego, anzi. E’ un allenatore che ha saputo migliorarsi nel corso del tempo. E’ vero che anche lui ha commesso degli errori, ma sbagliare è umano. E soprattutto è una persona onesta che, ho letto, di recente ha avuto l’umiltà di mettersi in discussione e di ammettere i suoi errori“.

