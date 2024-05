Il futuro dell’estremo difensore francese è tutto da scrivere: c’è un fattore in particolare che non lascia serena la dirigenza rossonera.

Il Milan sta concludendo mestamente una stagione con più bassi che alti e chiaramente i dirigenti sono già proiettati alla prossima stagione. Un argomento molto discusso potrebbe essere quello riguardante Mike Maignan: il francese ha saltato poche gare per infortunio rispetto alle passate stagioni ma per la prima volta il suo rendimento non è stato sempre impeccabile. Se a ciò si aggiunge che la trattativa per il rinnovo sembra non facile per via delle grosse richieste di ingaggio del giocatore, il quadro si fa fosco.

Mike Peterson Maignan

I numeri

Il giornalista di Sky Sport Manuele Baiocchini analizza il problema: “Mike Maignan ha saltato 39 partite da quando gioca al Milan, quindi circa il 30% delle presenze complessive della squadra e quasi un campionato intero tra infortuni e varie squalifiche. Durante questa stagione ha giocato di più, collezionando infatti 40 presenze ma ha già saltato 7 partite e con questo infortunio salterà le prossime 2-3 gare di campionato”.

Scenari imprevedibili

“La società rossonera potrà fare le sue riflessioni, anche per quanto riguarda il contratto in scadenza nel 2026: se dovesse arrivare un’offerta importante per il portiere francese da parte di un’altra squadra, il Milan la prenderebbe in seria considerazione”. L’estremo difensore non è quindi considerato tra gli incedibili ed il fatto che sia stato acquistato per soli 16 milioni di euro garantirebbe una grande plusvalenza in caso di cessione.

