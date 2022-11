Sergio Lancini, ex agente di Andrea Belotti, ha parlato a Tuttosport sulle varie questioni economiche con il suo ex assistito

«L’ho portato in Tribunale. Non ho mai ricevuto un compenso dal suo arrivo al Torino in poi e per questo ho dovuto rivolgermi alle autorità. Uno scherzo da 5 milioni ma ora valuterà il giudice».

L’articolo Lancini, ex agente di Belotti: «L’ho portato in Tribunale» proviene da Calcio News 24.

