Landucci sostituisce Allegri: «Era stanco, ogni tanto mi vuole far apparire…». Il vice allenatore rassicura e ironizza

Landucci a Sky Sport dopo Juve Bologna ha rassicurato sulle condizioni di Allegri in modo anche ironico.

ALLEGRI NON SI PRESENTA – «Ha avuto un po’ di stanchezza a fine partita, ogni tanto vuole far apparire anche me. Son tanti anni che stiamo insieme e ogni tanto mi piace fare qualche intervista, allora ha mandato me…».

CLICCA QUI PER L’INTERVISTA COMPLETA DI LANDUCCI A SKY POST JUVE BOLOGNA

The post Landucci sostituisce Allegri: «Era stanco, ogni tanto mi vuole far apparire…» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG