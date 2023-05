Lapo Elkann sbotta contro Evelina Christillin dopo le ultime dichiarazioni sulla Juventus: lo sfogo social in risposta

Si sfoga duramente Lapo Elkann, che dopo le ultime dichiarazioni di Evelina Christillin sulla Juventus sbotta sui social.

È grottesca per me è una senza anima e senza dignità è VERGOGNOSA un ARRAMPICATRICE SOCIALE POVERA DONNA . — Lapo Elkann (@lapoelkann_) May 24, 2023

In risposta ad Edoardo Mecca, Lapo ha così commentato le dichiarazioni del membro UEFA: «È grottesca per me è una senza anima e senza dignità è VERGOGNOSA un ARRAMPICATRICE SOCIALE POVERA DONNA».

