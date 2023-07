Il presidente del Barcellona sul mancato acquisto del centrocampista dell’Inter Marcelo Brozovic nonostante le grandi possibilità

Come mai il centrocampista dell’Inter Brozovic non è andato al Barcellona In un’intervista a La Vanguardia, il presidente del club catalano Joan Laporta ha spiegato tutto.

LE PAROLE – «Xavi vorrebbe rinforzare il centrocampo, ma sa che alcune opzioni sono impraticabili e sbaglieremmo, perché andremmo a limitare lo sviluppo della nostra cantera. Abbiamo Marc Casadó, Pau Prim, Gerard Hernández o Marc Bernal. Prima bisogna guardare a casa nostra».

L’articolo Laporta su Brozovic: «Lui al Barcellona Acquisto sbagliato ecco perché» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG